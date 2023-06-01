Бригада врачей Минздрава прибыла в Ростов-на-Дону для помощи пострадавшим детям

Врачи Минздрава РФ прибыли в Ростов-на-Дону для оказания помощи пострадавшим после обрушения трибуны на гребном канале детям, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передавая поручение главы ведомства Михаила Мурашко.

«В Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей Российской детской клинической больницы Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для оказания помощи детям, пострадавшим в происшествии на гребном канале», — приводит в среду, 31 мая, слова Кузнецова «Интерфакс».

Он добавил, что при необходимости будет решаться вопрос о транспортировке детей в Москву для продолжения лечения в Российской детской клинической больнице Минздрава.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило в МЧС РФ в 16:25 во вторник, 30 мая. Известно, что группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи. По последним данным Минздрава, при обрушении трибуны пострадали 37 человек, из них 24 ребенка. В ведомстве уточнили, что госпитализированы восемь взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

30 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей. Он заверил, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Комментируя ЧП, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун несчастным случаем.