Белый дом попросил задать вопрос об ответственности за теракт в Москве Киеву

США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье и просят обращаться по этому вопросу к правительству Украины. Об этом в среду, 31 мая, заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

«Я направляю вас к украинскому правительству. У нас нет точной информации, которая говорит, кто является ответственным», — сообщил он журналистам на брифинге.

При этом Кирби отметил, что Вашингтон проводит командно-штабные учения с Киевом для подготовки его военных операций, однако не поддерживает вылазки на территорию России.

Кроме того, он добавил, что Соединенные Штаты не собираются проводить расследование случившегося.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российских Вооруженных сил есть ответы на все вопросы о произошедшем. По его словам, Запад поставляет киевскому режиму всё более дальнобойные вооружения, говоря при этом, что не поощряет удары по российской территории. Лавров назвал данные высказывания ложью.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил (ВС) России по одному из украинских центров принятия решений. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.