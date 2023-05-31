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Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву

Лавров — о последствиях атаки БПЛА на Москву: у российских Вооруженных сил есть ответы на все вопросы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных последствиях атаки беспилотников на Москву, заявил, что у российских Вооруженных сил есть ответы на все вопросы.

По словам министра, Запад поставляет киевскому режиму всё более дальнобойные вооружения, говоря при этом, что не поощряет удары по российской территории. Лавров назвал данные высказывания ложью.

Глава МИДа подчеркнул, что последствиями террористических атак занимаются Вооруженные силы (ВС) России.

«Что касается последствий этой преступной линии, то ими занимаются наши Вооруженные силы. Я уверен, что у них есть ответы на все вопросы», — указал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике 31 мая.

Кроме того, Лавров отметил, что «одним из главных кукловодов», который подталкивает весь Запад к всё более серьезной военной поддержке Киева, является Лондон.

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Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее ответными действия киевского режима на эффективные удары ВС РФ по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ в свою очередь предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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