МИД РФ уличил Германию в разрушении двусторонних отношений

Москва расценивает решение Германии закрыть генконсульства России как очередной недружественный шаг по разрушению двусторонних отношений. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в среду, 31 мая.

Министерство иностранных дел ФРГ потребовало закрыть до 31 декабря текущего года генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

В МИД РФ указали на то, что Германия также решила сократить свое консульское присутствие в России.

«Расцениваем требование МИД ФРГ <…> как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Министерство, в частности, напомнило о том, что германская сторона высылала российских дипломатов и задерживала выдачу виз. Москва предпринимала ответные действия в качестве реакции и на основе принципа взаимности, подчеркнули в МИДе.

«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалации. Вновь призываем германские власти остановиться. Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры», — отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию отношений двух стран лежит на Берлине. Действия Германии не останутся без реакции со стороны России, заверили в министерстве.

О том, что правительство ФРГ отзывает лицензии у четырех из пяти генконсульств России в стране, стало известно ранее в этот день. Германия также закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

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