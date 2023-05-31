Посол РФ в Сербии заявил об отсутствии у KFOR нейтралитета по ситуации в Косово

Представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) действуют в поддержку Приштины. Об этом посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью «Известиям».

«В том случае, если бы они (KFOR. — Ред.) действовали на основе мандата Организации Объединенных Наций, на основе резолюции 1244 занимали нейтральную позицию, на самом деле они действуют в поддержку Приштины, и все события последних дней это с ещё большей очевидностью, чем ранее, показали», — сказал он.

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Ранее, 31 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия следит за ситуацией в Косово. Песков отметил, что российская сторона, безусловно, поддерживает Сербию, а законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться.

Песков также обратил внимание на то, что приветствуются любая активность и любые меры по выводу ситуации из острой фазы и обеспечения прав всех сторон, при этом Москва безоговорочно не станет доверять заявлениям европейских представителей о выполнении соглашений.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохия спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером того же дня начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.