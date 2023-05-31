Силуанов провел переговоры с главой минфина КНР Лю Кунем

Глава Минфина РФ Антон Силуанов провел переговоры с китайским коллегой Лю Кунем. Об этом сообщается на сайте российского Министерства финансов 31 мая.

«Стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Россией и сотрудничестве в рамках НБР (Нового банка развития. — Ред.)»,— указано в сообщении.

Вместе с тем 30 мая Силуанов отметил, что задача банка заключается в создании новых связей, новой инфраструктуры, нового качества жизни в странах акционерах банка. По его словам, НБР важно опираться на внутренние ресурсы и не бояться реализовывать свою повестку, сотрудничать со всеми международными организациями.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в июле 2014 года на VI саммите БРИКС в Форталезе. Цель НБР — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.