Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС

На церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров Нового банка развития (НБР) в его штаб-квартире в Шанхае глава Минфина РФ Антон Силуанов 30 мая заявил о необходимости быть открытыми новым участникам, чтобы справиться с вызовами современности.

«Банку важно опираться на внутренние ресурсы, внутренние ресурсы своих стран-акционеров и не бояться быть амбициозным в реализации своей повестки. Кроме того, важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров банка новых членов, разделяющих повестку развития и сотрудничества со всеми международными организациями», — сказал он.

Силуанов отметил, что задачей банка на сегодня является создание новых связей, инфраструктуры, качества жизни в странах-акционерах. По его мнению, процессы, которые сегодня происходят в глобальной финансовой архитектуре, способствуют созданию новых возможностей для развития банка.

«Финансовые, транспортно-логистические и инфраструктурные ограничения в странах—акционерах — всё должно стать полем деятельности нашего банка», — подчеркнул он.

Российский министр призвал НБР уделить особое внимание содействию трансферу технологий, продвижению инноваций, решению проблем продовольственной и энергетической безопасности, развитию инфраструктуры и созданию потенциала развития.

30 мая в штаб-квартире НБР пройдет восьмое ежегодное заседание Совета управляющих Нового банка развития. После этого, 31 мая, состоится еще ряд мероприятий, сообщила пресс-служба организации.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в июле 2014 года на VI саммите БРИКС в Форталезе. Цель НБР — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

29 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что мечтает о создании общей валюты БРИКС, чтобы «бросить вызов» доллару. Он отметил, что отказ от доллара необходим потому, что «доллар полностью принадлежит США, и они могут делать с ним всё, что хотят».

До этого, 27 мая, газета Financial Times со ссылкой на представителей БРИКС сообщила, что Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития. Вступление Эр-Рияда в организацию призвано упрочить связи между членами банка, который создали крупнейшие развивающиеся экономики мира как альтернативу западным банкам.

23 мая финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС актуальное. Аналитик подчеркнул, что наблюдающиеся тектонические сдвиги в геополитике сигнализируют о зарождении тенденции на деглобализацию мировой финансовой системы.