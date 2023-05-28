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FT узнала о планах Эр-Рияда присоединиться к банку БРИКС

FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС. Об этом 27 мая сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей организации.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ним квалифицированный диалог», — сообщили собеседники издания.

Отмечается, что вступление Эр-Рияда в организацию призвано упрочить связи между членами банка, который создали крупнейшие развивающиеся экономики мира как альтернативу западным банкам.

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Ранее, 23 мая, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин рассказал «Известиям», что предложение «Росконгресса» сделать Новый банк развития альтернативой Международному валютному фонду (МВФ) для стран БРИКС актуальное. Аналитик подчеркнул, что наблюдающиеся тектонические сдвиги в геополитике сигнализируют зарождение тенденции на деглобализацию мировой финансовой системы.

Среди факторов, которые являются поддержкой идеи создания финансового института стран БРИКС он назвал то обстоятельство, что в 2023 году на страны БРИКС будет приходиться 31,5% мирового ВВП, а на G7 — 30,7%. Также он обратил внимание на смещение баланса сил мировой торговли в сторону государств БРИКС.

Накануне обозреватель AgoraVox Александр Лемуан рассказал, что Бразилия выступает за создание единой валюты БРИКС в качестве замены американскому доллару. Зависимость от доллара чревата негативными последствиями на фоне попыток США аккумулировать долларовую ликвидность за пределами страны, добавил Лемуан.

Как отметил 15 мая финансовый аналитик Дмитрий Голубовский, введение валюты БРИКС — идея жизнеспособная, и самое главное в этой истории — уговорить Китай. 22 августа группа стран БРИКС обсудит на саммите в Йоханнесбурге возможность введения общей валюты.

Еще в феврале официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

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