Реклама
Прямой эфир
Авто
На бывшем заводе Toyota в Петербурге хотят выпускать микрокар
Общество
Не менее 2,5 тыс. жителей Курганской области пострадали от природных пожаров
Мир
В Тбилиси начался митинг против прямого авиасообщения с Россией
Мир
Небензя назвал слова Бербок признанием участия Запада в конфликте на Украине
Авто
Редчайший суперкар Lamborghini выставили на продажу
Мир
Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили
Мир
Небензя предрек украинским лидерам судьбу экс-президента Афганистана Гани
Общество
Муж Блиновской не признал вину в неуплате налогов
Политика
Политолог предрек в Молдавии ликвидацию всех пророссийских партий
Общество
ФСБ просит продлить арест экс-сотруднику посольства США в РФ Шонову
Мир
Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
Туризм
Авиакомпания «Азимут» начала продавать авиабилеты в Тбилиси
Мир
Губернатор Севастополя назвал ложью заявление Зеленского о развитии Крыма

Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили

Финансовый аналитик Голубовский заявил о важной роли Китая в создании общей валюты БРИКС
0
Фото: TASS/Zhang Guojun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение валюты БРИКС — идея жизнеспособная, и самое главное в этой истории — уговорить Китай. Такое мнение финансовый аналитик Дмитрий Голубовский высказал в понедельник, 15 мая.

«БРИКС, если вы посмотрите по ВВП, где-то половина — это Китай и еще половина — всё остальное. Это то же самое, что Германия и всё остальное в ЕС. Евро бы не мог возникнуть, если бы немцы были против. Китайцам нужно объяснять подробно и с аргументами, почему нужно вводить единую валюту, чем навязывать всем китайский юань в качестве валюты платежа», — сказал он в комментарии «Абзацу».

22 августа группа стран БРИКС обсудит на саммите в Йоханнесбурге возможность введения общей валюты.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

Без третьих лиц: в ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
Что она даст входящим в организацию странам

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования национальных валют для расчетов между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить, пишет REGNUM.

По его словам, для этого можно применять практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка реконструкции и развития и Азиатского банка реконструкции и развития, а также в рамках нового Банка развития БРИКС.

До этого, 29 апреля, Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023