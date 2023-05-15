Возможность стран БРИКС создать общую валюту оценили

Введение валюты БРИКС — идея жизнеспособная, и самое главное в этой истории — уговорить Китай. Такое мнение финансовый аналитик Дмитрий Голубовский высказал в понедельник, 15 мая.

«БРИКС, если вы посмотрите по ВВП, где-то половина — это Китай и еще половина — всё остальное. Это то же самое, что Германия и всё остальное в ЕС. Евро бы не мог возникнуть, если бы немцы были против. Китайцам нужно объяснять подробно и с аргументами, почему нужно вводить единую валюту, чем навязывать всем китайский юань в качестве валюты платежа», — сказал он в комментарии «Абзацу».

22 августа группа стран БРИКС обсудит на саммите в Йоханнесбурге возможность введения общей валюты.

Объединение БРИКС было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка. Общая площадь БРИКС составляет 39,7 млн кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,2 млрд человек, что составляет 41,5% мирового населения.

5 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования национальных валют для расчетов между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить, пишет REGNUM.

По его словам, для этого можно применять практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка реконструкции и развития и Азиатского банка реконструкции и развития, а также в рамках нового Банка развития БРИКС.

До этого, 29 апреля, Лавров заявлял, что всё больше стран «глобального Юга» стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.