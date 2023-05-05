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Лавров отметил невозможность остановить переход на нацвалюты при расчетах между странами ШОС

Лавров: работа по использованию нацвалют между странами ШОС идет, ее не остановить
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Работу по наращиванию использования национальных валют для расчетов между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить. Об этом 5 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчетах между членами ШОС», — сообщил Лавров журналистам в ходе встречи глав МИД стран ШОС на Гоа.

По его словам, для этого можно применять практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка реконструкции развития и Азиатского банка реконструкции и развития, а также в рамках нового Банка развития БРИКС.

Главным в данном контексте, как отметил глава МИД РФ, являются практические вопросы, которые позволят обезопасить сотрудничество самостоятельных независимых государств от действий Запада по злоупотреблению своим положением в мировой экономике, в том числе, по злоупотреблению США положением доллара в мировых валютах.

«Все это обсуждалось, все это актуально. Также обсуждалась инициатива президента Бразилии Лулы да Силвы переходить на собственные валюты с перспективой создания какой-то агрегированной валюты. Это все рассматривается профильными ведомствами, банками. Работа эта идет, ее уже не остановить», — указал Лавров.

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Накануне, 4 мая, глава МИД РФ прибыл в Индию для участия в заседании глав МИД ШОС. В повестке у министра три двусторонние встречи — с коллегами из Индии, Китая и Пакистан.

До этого, 29 апреля, Лавров заявлял, что всё больше стран Глобального юга стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. По его словам, обновляется инфраструктура международных отношений.

24 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, так как доллар стал опасным. Министр указал, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту» может ввести против неугодных им стран санкции и заморозить активы.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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