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Силуанов назвал использование нацвалюты приоритетом для РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в понедельник, 24 апреля, во время своего выступления на марафоне «Знание».

«Использование национальной валюты в настоящее время — это наш приоритет, поскольку, правильно президент [РФ Владимир Путин] говорил, это не мы ушли от доллара, а доллар ушел от нас, потому что расчеты в долларах стали опасны. Могут заморозить, может платеж не пройти», — пояснил глава Минфина.

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту» может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.

«Переход на расчеты в своей собственной валюте минимизирует все те риски, с которыми можно столкнуться», — подчеркнул Силуанов.

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Ранее, 22 апреля, интернет-издание Business Insider сообщило, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. Отмечалось, что всё больше стран разрабатывают планы по отказу доллара и даже Европа постепенно присоединяется к этому движению. Уже определенное время, указывают эксперты, ряд стран настаивает на том, что торговлю необходимо расширять в недолларовых валютах, например используя местные валюты или обеспеченный золотом стейблкоин.

Ранее, 19 апреля, газета Financial Times писала, что США ускорили процесс краха доллара, когда решили использовать мировую финансовую систему против России. Валютный аналитик Стивен Джен уточнил, что доля американской валюты среди официальных мировых резервных уменьшилась с 73% в 2001 году до 55% в 2021 году, а в 2022-м уровень упал еще ниже — до 47%.

До этого, 14 апреля, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек американской экономике и доллару тяжелейший кризис за последние 200 лет. По его словам, американская экономика разрушается на фоне неконтролируемой инфляции в стране, в то время как за ее пределами формируются недружественные союзы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» в конце февраля отмечал, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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