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Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность введения военного положения в России

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Обсуждений о введении военного положения в России после атаки дронов на Москву не ведется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что после атаки беспилотников в России нужно объявить военное положение.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 31 мая.

Запрещенный прилёт: что известно об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по статье «Терроризм», Кремль называет организатором киевский режим

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в результате падения БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.

Позднее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что целью атак дронов были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил (ВС) России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотников возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

В МИД РФ в свою очередь предупредили, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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