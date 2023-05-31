Дюжаррик об атаке дронов на Москву: ООН осуждает любые атаки на гражданских лиц
Организация Объединенных Наций осуждает любые атаки на гражданских лиц и инфраструктуру. Об этом во вторник, 30 мая, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Таким образом он прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Московскую область.
«Конечно, мы осуждаем любые атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они не произошли. Но также важно, что недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение», — приводится заявление Дюжаррика, сделанное на брифинге, в материале «Газеты.Ru».
Утром 30 мая несколько беспилотников атаковали здания в Москве и Московской области. В результате в домах были зафиксированы незначительные разрушения, никто из мирных жителей не пострадал.
По данным Министерства обороны РФ, в общей сложности в налете было задействовано восемь аппаратов самолетного типа. Трое из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять — сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Президент России Владимир Путин охарактеризовал налет дронов на Московский регион как террористическую деятельность киевского режима, указав, что РФ таким образом провоцируют на зеркальные действия. Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные силы наносят удары по объектам военной инфраструктуры, в том числе штабу военной разведки Украины.
По факту атаки Москвы и области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.