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МИД заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске

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МИД РФ вызвал посла Финляндии в России Антти Хелантеря и вручил ему ноту о закрытии отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске. Это следует из сообщения министерства, опубликованного 30 мая.

Как указали во внешнеполитическом ведомстве, такое решение было принято в связи с конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, который нанес серьезный ущерб всему комплексу двусторонних отношений.

Отделения будут закрыты с 1 июля. Кроме того, в этот день закроется канцелярия посольства России в Лаппеенранте. Ведомство обусловило это тем, что финская сторона свернула двусторонний политдиалог, разрушила многоплановое торгово-экономическое сотрудничество, разорвала сеть побратимских связей городов и регионов, приграничного взаимодействия, а также прекратила авиационное и железнодорожное сообщение.

Помимо этого, в МИДе указали на то, что Хельсинки отказался от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступил в НАТО.

В министерстве подчеркнули, что регулярно происходят «провокационные и угрожающие безопасности сотрудников миссий выходки», которые не способны пресечь финские власти.

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Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили, что банковские счета представительств страны в России заморожены. Несмотря на это, финляндское внешнеполитическое ведомство сообщило о продолжении работы своих представительств в РФ.

Позднее в МИД России подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в Российской Федерации. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипломатических миссий страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении посольства РФ.

1 апреля управление по взысканию долгов Финляндии заблокировало счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в банке Nordea, а 19 апреля служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, ввела ограничения в отношении здания РЦНК в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты.

Подобные действия стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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