В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана

Церемония инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в субботу, 3 июня. Об этом заявил советник президента Мехмет Учум в своем Twitter-аккаунте 30 мая.

По словам советника турецкого лидера, если Высшая избирательная комиссия объявит итоговые результаты президентских выборов 1 июня, то таким образом церемония инаугурации пройдет 3 июня в Анкаре. В тот же день Эрдоган раскроет список нового кабинета министров, отметил Учум.

Накануне представитель Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что президент планирует пригласить президента США Джо Байдена на инаугурацию.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера наряду с этим сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с переизбранием на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

С победой турецкого президента поздравили и другие мировые лидеры, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.