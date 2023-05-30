Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Мир
Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Мир
Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе
Мир
Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Общество
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Сюжет:

Ребенок рассказал о спасении при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Пострадавший мальчик рассказал, как чудом выжил при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок, который пострадал при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону во время спортивных соревнований, рассказал о том, как чудом выжил. Об этом он сообщил «Известиям» во вторник, 30 мая.

По словам мальчика, соревнования были приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Ребята решили спрятаться под навесом трибуны от сильного дождя и сели на самый верхний ряд.

«Сначала сносит трибуну другой команды, а потом нашу трибуну сносит. Кое-как, чудом, можно сказать, я выжил там. Я сразу встал, побежал», — сказал мальчик.

Он уточнил, что несильно пострадал. Отбежав достаточное расстояние от места происшествия, он позвонил в экстренные службы.

«Под трибунами только «наших» человек 15 было, с противоположной команды сколько еще людей сидело — не знаю, не видел», — добавил мальчик.

Трагедия на Сахалине: кто нарушил технику безопасности
При взрыве жилого дома в Тымовском погибли люди

Ранее в этот день местная жительница сообщила «Известиям» о причине происшествия. Она рассказала, что трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра. По ее словам, еще утром погода была хорошей и ухудшилась неожиданно.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

В настоящее время число пострадавших увеличилось до 21. Пятеро взрослых и 15 детей госпитализированы. Погибла женщина в машине скорой помощи.

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023