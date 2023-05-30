Ребенок рассказал о спасении при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Ребенок, который пострадал при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону во время спортивных соревнований, рассказал о том, как чудом выжил. Об этом он сообщил «Известиям» во вторник, 30 мая.

По словам мальчика, соревнования были приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Ребята решили спрятаться под навесом трибуны от сильного дождя и сели на самый верхний ряд.

«Сначала сносит трибуну другой команды, а потом нашу трибуну сносит. Кое-как, чудом, можно сказать, я выжил там. Я сразу встал, побежал», — сказал мальчик.

Он уточнил, что несильно пострадал. Отбежав достаточное расстояние от места происшествия, он позвонил в экстренные службы.

«Под трибунами только «наших» человек 15 было, с противоположной команды сколько еще людей сидело — не знаю, не видел», — добавил мальчик.

Ранее в этот день местная жительница сообщила «Известиям» о причине происшествия. Она рассказала, что трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра. По ее словам, еще утром погода была хорошей и ухудшилась неожиданно.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

В настоящее время число пострадавших увеличилось до 21. Пятеро взрослых и 15 детей госпитализированы. Погибла женщина в машине скорой помощи.

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).