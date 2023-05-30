Российские инженеры создадут робота-кентавра для освоения Луны
Российские инженеры создадут робота для колонизации Луны. Конструкция киборга будет напоминать античного кентавра. Торсовая часть робота будет антропоморфной. Киборгу предстоит передвигаться на четырехколесной платформе, передает телеканал «Известия». Металлическим торсом можно будет управлять удаленно. Робот будет в точности копировать движения оператора. Автономно киборг сможет работать за счет искусственного интеллекта. Человекоподобная часть системы прошла испытания на Международной космической станции.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.