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Собянин: эвакуированные после атаки БПЛА жители Москвы начинают возвращаться в дома

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Москвичи, проживающие в домах, пострадавших от украинских беспилотников, начали возвращаться в свои квартиры, сообщил днем 30 мая мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По его данным, сотрудники экстренных служб изучили обстоятельства повреждения зданий беспилотниками. Собянин поручил специалистам в кратчайшие сроки устранить повреждения, нанесенные зданиям.

«Эвакуированные в целях беспрепятственной работы специальных служб жители начинают возвращаться в свои дома», — продолжил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Глава города отметил, что за медицинской помощью обратились всего два человека. Необходимая помощь была оказана на месте.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Утром во вторник в МЧС поступило сообщение о взрыве в доме 11 на улице Атласова в Новой Москве. В результате были выбиты стекла на верхнем этаже здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев позднее сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о терроризме.

В Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин оперативно получает информацию о происходящем.

До этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».

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