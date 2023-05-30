Собянин заявил об отсутствии серьезно пострадавших из-за атаки БПЛА в Москве
Никто из жителей столичных домов, поврежденных в результате атаки беспилотников, не получил серьезных ранений. Об этом 30 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал», — написал он.
По словам главы города, за медицинской помощью обратились всего два человека. При этом госпитализация никому не потребовалась, вся необходимая помощь была оказана на месте.
Кроме того, в районах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
О том, что несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения в результате атак беспилотников, Собянин рассказал ранее в этот день. Мэр добавил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
Утром 30 мая в МЧС поступило сообщение о ЧП в Новой Москве на улице Атласова, дом 11. Произошел взрыв, в результате которого были выбиты стекла на верхнем этаже здания. Как рассказали «Известиям» очевидцы инцидента, мощный хлопок прогремел приблизительно в 4:00 утра. Алексей Арсентьев, проживающий в самой многоэтажке, сообщил, что его семью не пустили в здание, вокруг дома были разбросаны осколки, территория оцеплена.
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