Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность

Средняя цена легкового дизельного автомобиля с пробегом выросла почти на треть в сравнении с началом прошлого года — к такому выводу пришли аналитики «Авто.ру». При этом количество объявлении о продаже подержанных «дизелей» увеличилось на 60% на фоне существенного сокращения объявлений о продаже новых — они упали на треть. Дизельные двигатели теряют популярность, считают эксперты и игроки рынка. В чем причины и стоит ли жалеть о закате экономичных, но шумных моторов — в материале «Известий».

Работают на дизеле

Средняя цена дизельного автомобиля с пробегом достигла 3,2 млн рублей, подсчитали аналитики «Авто.ру» специально для «Известий». Это на 26% больше, чем в начале прошлого года, когда подобная машина в среднем стоила 2,5 млн рублей. Количество объявлений о продаже дизельных авто с пробегом на популярном классифайде также выросло в сравнении с началом 2022-го на 60%.

Наиболее популярная модель в этой категории — BMW 5-Series, на втором месте кроссовер BMW X5, на третьем — внедорожники Toyota Land Cruiser. В топ-10 вошли BMW 3-й серии, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, BMW X6, Toyota Land Cruiser Prado и BMW X3.

BMW 5-Series Фото: BMW

Новые дизельные автомобили подорожали в сравнении с началом прошлого года незначительно — на 4%, в результате средний ценник вырос до 7 млн рублей. При этом количество объявлений на «Авто.ру» сократилось на треть. Самый популярный — Hyundai Tucson, далее идут Toyota Land Cruiser и BMW X5 соответственно. В топ-10 входят Hyundai Santa Fe, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X7, Kia Mohave, Mitsubishi L200 и Hyundai Staria.

Аналитики «Авто.ру» фиксировали в марте наибольший спад количества объявлений, а в апреле — наибольший рост цен. Подержанные дизельные машины стоили 3,5 млн рублей в среднем, а новые — 10,2 млн рублей.

Печальная доля

«Сокращение предложения новых дизельных автомобилей связано с массовым уходом автопроизводителей из России. В отличие от европейских или корейских брендов, модельный ряд китайских и отечественных брендов практически полностью представлен бензиновыми моделями», — рассказал «Известиям» руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на протяжении длительного времени на дизельные машины в общих продажах приходилось 7–8%. В премиуме продажи дизельных машин достигали 40%.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Несмотря на рост объема продаж дизельных авто в начале 2022 года, к середине года доля таких автомобилей сократилась, отмечают в пресс службе ГК «АвтоДом». После пикового спроса в марте, когда показатель спроса составил 9,4%, в апреле он упал до 9,1% и до 6% в мае соответственно. При этом доля автомобилей с бензиновым двигателем, наоборот, выросла. С начала 2022 года объем продаж легковых авто увеличился с 88,4% до 92,4%.

Предложений всё меньше

Согласно данным АО «ППК», за четыре месяца 2023 года в России было продано всего 9,8 тыс. новых легковых автомобилей с дизельным двигателем. Это составляет 4% от общего объема рынка. Жизнь в дизельном сегменте еще теплится благодаря немногим оставшимся у дилеров машинам и параллельному импорту. В настоящее время китайские компании оснащают дизелями пикапы и другие LCV, а также грузовики.

До сих пор исключением была марка Haval, которая предлагала внедорожник H9 не только с двухлитровым бензиновым мотором, но и с дизелем того же объема мощностью 190 л. с. В прошлом году на такие версии приходилось 20% продаж, но в этом году в статистике значатся только бензиновые внедорожники. При этом какое-то количество дизельных машин есть на складах.

Потенциальных новинок в этом сегменте единицы. Марка BAIC заявила о намерении продавать рамный внедорожник BJ40 с дизелем, а УАЗ, по неофициальной информации, присматривается к турбодизелю JAC.

BAIC BJ40 Фото: BAIC

Доля дизельных машин будет сокращаться и дальше, не только в сегменте новых, но и в сегменте подержанных автомобилей, считают эксперты.

— Что касается вторичного рынка, то притока «свежей крови» не предвидится. Параллельный импорт особо погоды не делает, поэтому доля дизельных легковых уменьшится. Иное дело легкие коммерческие и грузовые — там исключительно дизели, — отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Проще купить «бензинку»

Экономичность, за которую многие ценили дизельные машины, также под вопросом. С осени прошлого года дизтопливо на АЗС начало дорожать. Если в в январе 2021 года литр солярки в среднем стоил 54,49 рубля, то к началу этого года уже 58,94 рубля. С марта наметилось небольшое снижение, однако разница между литром бензина и дизеля всё равно значительная. По данным Росстата на 15–21 мая, 92-й бензин в среднем стоил 47,50 рубля, 95-й — 51,79 рубля, тогда как дизтопливо — 58,13 рубля.

— Когда покупаешь большую машину, то дизель всё равно оказывается экономичнее. Но поскольку самих машин нет, то отпадает вопрос, надо покупать дизель или не надо, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. По его словам, больше на спрос влияет не рост цен, а возможные проблемы с обслуживанием.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Дизельная аппаратура капризная и в нынешней ситуации с запчастями понимаешь, что проще обслуживать ту машину, которая находится на рынке в большем у количестве — на нее просто больше запчастей. Проще купить «бензинку» и не иметь головной боли, — отметил Кадаков.

Европа против дизелей

Дизельные машины теряют популярность даже в Европе — в прошлом году, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), их доля снизилась до 16,4% (падение на 3,1% в сравнении с 2021 годом).

Сокращение продаж дизельных автомобилей связано как с ужесточающимися нормами выбросов, так и с негативными последствиями «дизельгейта». «Батарейные» транспортные средства с каждым годом становятся дешевле и дальнобойнее. Их доля на европейском рынке в прошлом году выросла на 3%, достигнув 12,1%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Китай предлагает альтернативу

Китай делает ставку на гибридные машины, которые не только экономичнее обычных бензиновых, но даже мощнее. Кроме того, они имеют большую по сравнению с электромобилями дальность хода. Так, бензин-электрическая установка представленного в Шанхае гибрида Tank 500 Hi4-T развивает 408 л. с. и 759 Нм. Внедорожник разгоняется с места до «сотни» менее, чем за 7 с способен преодолеть на электротяге 110 км, а максимальный запас хода равен 790 км. При этом на местном рынке гибридный вариант всего лишь на 7,5% дороже бензинового. Пока Tank только собирается выводить гибриды на российский рынок, Chery уже сделала это.

Кроссовер Tiggo 8 Pro e+ с бензин-электрической установкой развивает в сумме 235 л. с. и 510 Нм. Средний расход — 5,9 л/100 км (WLTC), а разгон с места до «сотни» занимает 7,5 с. Стоит гибрид 4,8 млн рублей, тогда как обычная бензиновая «восьмерка» в схожем оснащении обойдется в 4,3 млн рублей.