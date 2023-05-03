Производитель объявил о начале предзаказа на Chery Tiggo 8 Pro e+ в России

В России объявлено о старте предзаказа на автомобиль Chery Tiggo 8 Pro e+. Об этом 3 мая говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Известий».

Первые покупатели получат гибридный семиместный кроссовер до конца июня 2023 года, а вместе с ним в подарок производитель обещает мощную зарядную станцию и сертификат на ее установку. В комплекте со станцией будет встроенный 5-метровый кабель с разъемом GBT и переходником на Type-2 c защитой от пыли и влаги уровня IP54. Станция также оснащена светодиодным индикатором состояния.

Забронировать Chery Tiggo 8 Pro e+ можно на официальном сайте марки chery.ru.

Производитель обещает пригласить первых 20 владельцев кроссовера в путешествие на юг страны, во время которого они смогут оценить все возможности гибридного автомобиля вместе с топ-менеджментом компании Chery. Автомобиль можно будет приобрести эксклюзивно у официальных дилеров марки в Брянске, Волгограде, Воронеже, Казани, Калуге, Краснодаре, Краснознаменске, Минеральных Водах, Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Сочи, Туле и Уфе.

Отмечается, что у кроссовера имеются гибридный бензиновый турбированный двигатель мощностью 147 л.с. и два электромотора с суммарной максимальной 30-минутной мощностью 65 кВт (88 л.с.). Общая мощность двигателей составляет 235 л.с.

«Объединяя в себе двигатель внутреннего сгорания и два электродвигателя в сочетании с технологичной трансмиссией DHT, гибрид от Chery получает наибольшую эффективность и производительность. Уникальность коробки передач DHT в том, что она способна агрегатироваться сразу с двумя электромоторами, не считая бензиновый ДВС. На сегодняшний день аналогов такой силовой установки в мировом автопроме не существует», — говорится в пресс-релизе.

Автопроизводитель отмечает, что в условиях российского климата максимальный пробег гибридного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro e+ при полной заправке одного бака и электрической батарее, заряженной на 100%, в режиме трасса может составлять до 1 тыс. км. Кроме того, при идеальных условиях автомобиль расходует 1 л топлива на 100 км , а в реальных условиях расход составляет от 1,3 л 92-го бензина. Запаса хода подзаряжаемого гибридного кроссовера Tiggo 8 Pro e+ только при движении на электромоторах хватит на 75 км. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить максимальную скорость 180 км/ч.

Официальный старт продаж Tiggo 8 Pro e+ будет объявлен до конца мая, тогда же будут анонсированы точная стоимость автомобиля и специальные условия по кредитованию и страхованию. Отмечается, что на элементы гибридной установки действует гарантия в течение восьми лет, или 200 тыс. км пробега.

Дистрибьютор китайских автомобилей Chery в России 26 апреля анонсировал поступление гибридного кроссовера Tiggo 8 pro e+ в продажу уже в мае, а осенью текущего года в РФ прибудет Tiggo 8 Pro e+.

Президент Chery International Чжан Гуйбин 21 апреля заявил, что Россия является одним из важнейших рынков для китайского автопроизводителя. У РФ особое положение в структуре Chery International, в связи с чем нужно поддерживать инновации и расти высокими темпами, пояснил он.

Кроме того, в компании сообщали 14 апреля, что электрокаров Chery будет всё больше на зарубежных рынках, в том числе и в России. К 2025 году доля автомобилей на альтернативных источниках энергии в общих продажах марки Chery должна составить 20–25%, а в общих мировых продажах — 2,5%.