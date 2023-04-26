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В Chery сообщили о сроках поступления в РФ гибридных кроссоверов

Chery: гибридные автомобили TIGGO 8 и TIGGO 7 PRO e+ прибудут в РФ в мае и осенью
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Фото: АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»
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Дистрибьютор китайских автомобилей Chery в России анонсировал, что гибридный кроссовер TIGGO 8 PRO e+ поступит в продажу уже в мае, а осенью текущего года в РФ прибудет TIGGO 7 PRO e+. Об этом 26 апреля говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий».

В следующем году в рамках «энергетической революции на рынке» в российских автосалонах также должен появиться седан ARRIZO 8 e+.

Автомобили производятся на Intelligent Connected Mega Factory — «интеллектуальном заводе» Chery в городе Уху в китайской провинции Аньхой. В нем реализованы передовые концепции цифрового интеллекта, а также защиты окружающей среды и высокой эффективности.

«Годовая производственная мощность завода составляет 300 тыс. автомобилей и 200 тыс. деталей», — отмечается в пресс-релизе.

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Ранее, 21 апреля, президент Chery International Чжан Гуйбин заявил, что Россия является одним из важнейших рынков для китайского автопроизводителя. У РФ особое положение в структуре Chery International, в связи с чем нужно поддерживать инновации и расти высокими темпами.

До этого, 14 апреля, в компании сообщили, что электрокаров Chery будет всё больше на зарубежных рынках, в том числе и в России. К 2025 году доля автомобилей на альтернативных источниках энергии в общих продажах марки Chery должна составить 20–25%. А в общих мировых продажах — 2,5%.

В марте Chery анонсировала появление на российском рынке сразу двух седанов — Omoda S5 и Chery Arrizo 8. Ожидается, что Omoda S5 (в Китае — Chery Arrizo 5 Plus) дебютирует в РФ до конца весны.

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