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Chery привезет в Россию два гибридных кроссовера Tiggo Pro

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Фото: Tiggo Pro
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Гибридов и электрокаров от китайского автоконцерна Chery будет всё больше на зарубежных рынках, в том числе и в России. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

«Chery Group приступает к реализации стратегии по революционной трансформации мирового автомобильного рынка гибридов и электрокаров. При ее реализации компания сфокусируется в 2023 году на России и Саудовской Аравии. В мае на российском рынке поступит в продажу гибридный кроссовер Tiggo 8 Pro e+, а во второй половине года — Tiggo 7 Pro e+», — говорится в релизе.

В пресс-службе добавили, что Chery Group следует современным трендам и экологической повестке. В этой связи осуществляется переход от традиционных транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, к электрическим. Цель этого — «сокращение выбросов углекислого газа и предотвращение необратимых последствий изменения климата на планете», указали в компании.

В релизе также отмечается, что к 2025 году доля автомобилей на альтернативных источниках энергии в общих продажах марки CHERY должна составить 20–25%. А в общих мировых продажах — 2,5%.

Активное представление электрокаров на зарубежных рынках компания планирует в 2025 году одновременно с рестайлингами гибридных автомобилей.

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Ранее, 22 марта, Chery анонсировала появление на российском рынке сразу двух седанов — Omoda S5 и Chery Arrizo 8. Ожидается, Omoda S5 (в Китае — Chery Arrizo 5 Plus) дебютирует в РФ до конца весны. На нее уже получено «Одобрение типа транспортного средства». Следом за ней летом появится Chery Arrizo 8.

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