Китайская марка BAIC рассказала о планах в России

В течение года BAIC выведет на российский рынок семь моделей, сборку которых организуют на калининградском «Автоторе». Об этом корреспонденту «Известий» рассказали на открытии первого российского дилерского центра в Москве в четверг, 6 апреля.

BAIC начнет с трех моделей. Первая — седан U5 Plus (цена варьируется от 1 699 900 до 1 889 900 рублей) с мотором 1,5, механикой или вариатором. Вторая модель — кроссовер X35 (стоимость — от 1 698 900 до 2 139 900 рублей) с атмосферным или турбированным мотором, механикой или вариатором. Третья — рамный внедорожник BJ40 со съемным верхом, 2-литровым бензиновым мотором и 8-ступенчатым автоматом. Он стоит 3 759 900 рублей.

«Все три модели находятся в исследованиях, в ближайшее время получим документы, которые позволят нам продавать машины. ОТТС на них пока нет», — рассказал директор производства BAIC Роман Меньшиков.

Генеральный директор «БАИК РУС» Виталий Рябков отметил, что продажи седана и кроссовера начнутся в течение двух трех недель, внедорожник BJ40 планируют запустить через 4–6 недель, а в мае или июне на «Автоторе» планируется начать сборку еще двух кроссоверов: среднеразмерных X55 и X7.

Позже на российский рынок выведут BJ40 с дизелем и блокировками и еще один рамный внедорожник — BJ60. В планах компании есть и электромобиль на базе седана U5 Plus. Все перечисленные модели будут собирать на «Автоторе» крупноузловым методом. Всего в этом году собираются произвести около 30 тыс. машин.

В 2024 году планируется выйти на производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов и дальнейшей локализацией. Постепенно машины адаптируют под российские условия. Пока машины получили адаптированную подвеску, более мощный стартер и более емкий аккумулятор, а также антикоррозийную защиту днища. Автомобили BAIC собираются продавать через 80 дилеров по всей России.

30 января «Автотор» объявил о том, что на заводе приступили к производству китайских автомобилей марки Kaiyi. Первой моделью бренда стал седан E5. Под капотом машины установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с., в паре с которым на выбор будут предлагать либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо вариатор.