Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся до 89 рублей впервые с апреля 2022 года
Экономика
Финансовый аналитик спрогнозировал рост доллара и евро
Мир
Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля
Мир
ПВО Израиля перехватила 25 выпущенных с территории Ливана ракет
Общество
В Перми началось серийное производство двигателя ПД-14 для самолета МС-21-310
Наука и техника
Российские ученые впервые удаленно подключились к квантовому компьютеру
Мир
В Будапеште указали на связи с РФ в экономике, несмотря на союзничество с США
Общество
Синоптик спрогнозировал облачную и пасмурную погоду в выходные в Москве
Мир
В Кремле рассказали о теме импортозамещения на переговорах Путина и Лукашенко
Мир
Си Цзиньпин исключил уступки Китая по тайваньскому вопросу
Происшествия
В Кемеровской области мужчину застрелили на автостанции
Общество
Актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни
Наука и техника
Сильная вспышка произошла на Солнце 6 апреля

Китайская марка BAIC рассказала о планах в России

Китайская марка BAIC выведет семь моделей авто на российский рынок
0
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение года BAIC выведет на российский рынок семь моделей, сборку которых организуют на калининградском «Автоторе». Об этом корреспонденту «Известий» рассказали на открытии первого российского дилерского центра в Москве в четверг, 6 апреля.

BAIC начнет с трех моделей. Первая — седан U5 Plus (цена варьируется от 1 699 900 до 1 889 900 рублей) с мотором 1,5, механикой или вариатором. Вторая модель — кроссовер X35 (стоимость — от 1 698 900 до 2 139 900 рублей) с атмосферным или турбированным мотором, механикой или вариатором. Третья — рамный внедорожник BJ40 со съемным верхом, 2-литровым бензиновым мотором и 8-ступенчатым автоматом. Он стоит 3 759 900 рублей.

«Все три модели находятся в исследованиях, в ближайшее время получим документы, которые позволят нам продавать машины. ОТТС на них пока нет», — рассказал директор производства BAIC Роман Меньшиков.

Китайский ежеквартальный: какие автомобильные новинки ждать в России
Lada из Санкт-Петербурга, премиум-седан из КНР и другие премьеры 2023 года

Генеральный директор «БАИК РУС» Виталий Рябков отметил, что продажи седана и кроссовера начнутся в течение двух трех недель, внедорожник BJ40 планируют запустить через 4–6 недель, а в мае или июне на «Автоторе» планируется начать сборку еще двух кроссоверов: среднеразмерных X55 и X7.

Позже на российский рынок выведут BJ40 с дизелем и блокировками и еще один рамный внедорожник — BJ60. В планах компании есть и электромобиль на базе седана U5 Plus. Все перечисленные модели будут собирать на «Автоторе» крупноузловым методом. Всего в этом году собираются произвести около 30 тыс. машин.

В 2024 году планируется выйти на производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов и дальнейшей локализацией. Постепенно машины адаптируют под российские условия. Пока машины получили адаптированную подвеску, более мощный стартер и более емкий аккумулятор, а также антикоррозийную защиту днища. Автомобили BAIC собираются продавать через 80 дилеров по всей России.

30 января «Автотор» объявил о том, что на заводе приступили к производству китайских автомобилей марки Kaiyi. Первой моделью бренда стал седан E5. Под капотом машины установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с., в паре с которым на выбор будут предлагать либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо вариатор.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023