На «Автоторе» приступили к производству седана Kaiyi E5

«Автотор» объявил о том, что на заводе приступили к производству китайских автомобилей марки Kaiyi. Первой моделью бренда стал седан E5, сообщила 30 января пресс-служба предприятия.

Специалисты отметили, что под капотом машины, которая впервые представлена на российском рынке, установлен полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л.с., в паре с которым на выбор будут предлагать либо шестиступенчатую механическую коробку передач, либо вариатор. По оценке автоэкспертов автомобиль имеет одну из самых длинных колесных баз в сегменте (2700 мм) и полностью независимую переднюю и заднюю подвески.

Старт продаж седана Kaiyi E5 запланирован на I квартал 2023 года. На предприятии также уточнили, что до конца 2023 года планируется выход на российский рынок еще трех моделей Kaiyi.

Инвестиции «Автотора» в модернизацию производственной линии для выпуска машин Kaiyi E5 составили более 100 млн рублей, сообщили на заводе. Вначале выпуск продукции китайского бренда в Калининграде будет осуществляться в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. В дальнейшем предусмотрен переход на полный цикл производства автомобиля.

25 января «Автостат» сообщил, что «Автотор» может наладить работу с китайским брендом BAIC. На калининградском заводе уже стартовала тестовая сборка китайских кроссоверов BAIC Х3 и X35. Оба автомобиля переднеприводные. BAIC Х3 комплектуется полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., а BAIC X35 — мотором с турбонаддувом, отдача которого составит 150 л.с. В трансмиссии обеих машин применен вариатор. По габаритам «китайцы» близки к ушедшей из России модели Hyundai Creta. Эксперты полагают, что серийное производство BAIC Х3 и X35 стартует через четыре-пять месяцев.