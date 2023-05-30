В МГУ оценили вероятность возбуждения уголовного дела о госизмене Зеленского

Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко 30 мая в беседе с «Известиями» усомнился в том, что на Украине может быть возбуждено уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды.

Ранее в этот день депутат украинского парламента Гео Лерос написал в Telegram-канале о том, что «ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ, но мы судом обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование».

«Безусловно, это пиар со стороны депутата. И я, честно говоря, волнуюсь за будущее этого депутата, потому что, учитывая, какие действуют законы на Украине, по сути, там введены жесточайшие законы военного времени, я не исключаю, что депутат может очень плохо кончить. Может как подвергнуться давлению со стороны государственных органов, так и со стороны националистических группировок», — сказал Фененко.

В июле 2022 года появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов.