Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
МО РФ заявило о предотвращении атаки восьми украинских дронов на Москву
Мир
Китай отказал США во встрече министров обороны
Происшествия
Рогов сообщил о повреждении ВСУ газопровода в Запорожской области
Армия
До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России
Недвижимость
Эксперты рассказали о влиянии санкций на рост спроса на элитное жилье в Москве
Общество
Опубликованы кадры с места пожара на складе в Одинцово
Общество
Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве
Спорт
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли после победы над «Далласом»
Армия
В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков подразделений иностранных наемников
Общество
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Экономика
Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС

Китай отказал США во встрече министров обороны

В Пентагоне заявили об отказе КНР во встрече с министром обороны США на саммите в Сингапуре
0
Фото: Global Look Press/Christian Ohde
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters 29 мая со ссылкой на Пентагон.

«КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение госсекретаря Ллойда Остина в начале мая на встречу с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона.

Как отмечается в материале агентства, отказ является «новым признаком напряженности в отношениях между державами».

Уточняется, что ранее США предложили провести встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре. Как заявлял 25 мая помощник главы минобороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, министр обороны Остин «верит в важность открытых линий связи с КНР», которые США и стремились создать.

Пошли в отрыв: как Китай ставит на связи с Европой и игнорирует США
И почему двойственность отношения ЕС к КНР не мешает их диалогу

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники 11 мая писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы минобороны КНР.

До этого, 5 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывалось, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Ранее, в апреле, заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023