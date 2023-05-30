Китай отказал США во встрече министров обороны

Китай отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств на ежегодном форуме по безопасности в Сингапуре. Об этом сообщило агентство Reuters 29 мая со ссылкой на Пентагон.

«КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение госсекретаря Ллойда Остина в начале мая на встречу с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре», — говорится в заявлении Пентагона.

Как отмечается в материале агентства, отказ является «новым признаком напряженности в отношениях между державами».

Уточняется, что ранее США предложили провести встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре. Как заявлял 25 мая помощник главы минобороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер, министр обороны Остин «верит в важность открытых линий связи с КНР», которые США и стремились создать.

В свою очередь Financial Times со ссылкой на источники 11 мая писала о том, что встреча Остина с его китайским коллегой в Сингапуре маловероятна из-за американских санкций против главы минобороны КНР.

Источники газеты утверждали, что не видят перспектив отмены санкций против главы минобороны КНР.

До этого, 5 мая, агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. При этом указывалось, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Ранее, в апреле, заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.