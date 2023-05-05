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Bloomberg узнало о попытках Пентагона согласовать встречу министров обороны США и КНР

Bloomberg: Пентагон пытается организовать встречу министров обороны США и Китая
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Пентагон пытается добиться встречи министра обороны Ллойда Остина с его коллегой из КНР Ли Шанфу. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, Пентагон добивается встречи между министром обороны Ллойдом Остином и его китайским коллегой в Сингапуре в следующем месяце. Администрация Байдена пытается возобновить военные контакты, несмотря на предыдущий отказ Китая», — говорится в материале.

Отмечается, что встреча может состояться в рамках ежегодного межправительственного форума по безопасности «Диалога Шангри-ла», запланированного на 2–4 июня, добавляет «Газета.Ru».

При этом указывается на то, что встреча с китайским министром обороны в любом случае «будет неловкой для обеих сторон», поскольку США ввели санкции против Ли еще в 2018 году.

Авторы материала добавляют, что в случае согласия Пекина встреча между Остином и Ли станет самой важной личной встречей между двумя сторонами с тех пор, как китайский аэростат пролетел через воздушное пространство США в феврале и был сбит американскими военными, что привело к резкому ухудшению отношений. По данным агентства, с тех пор Китай отклонял многочисленные просьбы Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли поговорить по телефону со своими китайскими коллегами.

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До этого, в конце апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Китаем, в том числе в восстановлении связи по военной линии. По его словам, каналы связи между США и КНР остаются открытыми на разных уровнях, но Вашингтон хочет их расширения.

Чуть ранее в том же месяце заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. По его мнению, Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

Отношения между США и Китаем резко обострились после визита Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Комментируя этот визит, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре, связал его с самоуверенностью и безнаказанностью американских политиков.

Остров Тайвань управляется независимой от Пекина администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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