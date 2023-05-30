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Генсек ОПЕК выразил надежду на скорое снятие санкций с Ирана

ОПЕК одобрит возвращение на рынок иранской нефти, когда с Тегерана снимут санкции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Iranian Presidency
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Иран — один из основателей Организации стран–экспортеров нефти (ОПЕК), поэтому снятие с него санкций определенно повлияет на мировой рынок энергоресурсов, заявил 29 мая генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс во время визита в Тегеран иранскому агентству Shana.

«Иран в настоящее время под санкциями, и это ограничивает его производство. Мы знаем, что Иран обладает потенциалом для значительного увеличения объемов добычи за короткое время. Это было продемонстрировано в 2015-2016 годах, когда санкции были сняты. Я полагаю, Ирану удалось увеличить добычу почти на 1 млн баррелей сырой нефти и конденсата в сутки», — сказал он.

Говоря о встрече с министром нефтяной промышленности Ирана Джавадом Оуджи, аль-Гайс отметил, что Иран продолжает инвестировать в нефтяной сектор, причем не только в добычу, но и в переработку и нефтехимию. То есть страна как фундаментальный ключевой игрок, наряду с другими членами ОПЕК, продолжает играть роль в обеспечении стабильных поставок нефти потребителям по всему миру.

«Мы приветствуем возобновление добычи нефти Ираном в будущем, когда санкции будут сняты. Мы с нетерпением ждем этого дня. Рынок растет. Спрос растет, и мы считаем, что Иран является ответственным игроком среди членов семьи стран группы ОПЕК. Я уверен, мы проведем хорошую синхронную работу, чтобы гарантировать, что ситуация на рынке останется сбалансированной. Как ОПЕК и делала это на протяжении многих лет», — сказал генсек ОПЕК.

«У нас нет задачи завышения цен на нефть — есть задача балансировки»
Вице-премьер Александр Новак — о перспективах встречи ОПЕК+ в июне, готовности российской энергетики к санкциям и уровне газификации страны

25 мая вице-премьер России Александр Новак рассказал, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

17 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что сокращение Россией добычи энергоресурсов связано с необходимостью поддержания цен на мировом рынке. Он подчеркнул, что уровень добычи нефти в РФ остается на должном уровне, несмотря на ее сокращение.

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