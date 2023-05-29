Представлен первый кросс-хэтчбек Cadillac GT4

Американский производитель автомобилей Cadillac представил в Китае первый для компании кросс-хэтчбек GT4, сообщает 29 мая издание Motor1.

По словам производителя, кросс-хэтчбек Cadillac позиционируется как «купеобразный кроссовер», однако клиренс автомобиля составляет скромные 129 или 131 мм в зависимости от версии.

Автомобиль, который планируют продавать исключительно на китайском рынке, будет оснащаться различными двигателями. Так, переднеприводная версия «купеобразного кроссовера» будет поставляться с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 211 л.с. Тем временем полноприводная версия GT4 получит бензиновым турбодвигателем объемом 2 л, который развивает 237 л.с. Обе версии автомобиля будут поставляться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и 48-вольтовым стартер-генератором.

Новинка обойдется в $31 тыс. (около 2,49 млн рублей) в базовой комплектации. За максимальную комплектацию GT4 покупателю придется отдать $43,8 тыс. (около 3,5 млн рублей).

Американский концерн General Motors возвращается на европейский рынок с новыми электромобилями. Об этом в среду, 10 мая, сообщила новый президент GM Europe Жаклин МакКуэйд изданию Automotive News.

По словам МакКуэйд, новые американские электромобили, построенные на платформе Ultium, в первую очередь окажутся на рынке стран Скандинавии, где наблюдается повышенный спрос на электрокары: Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Это должно произойти осенью 2023 года. После этого GM представит свои автомобили на рынках других европейских стран.

Несмотря на то что глава GM Europe не сообщила, какие именно автомобили американского концерна окажутся на европейском рынке, эксперты с полной уверенностью утверждают, что среди моделей будет Cadillac Lyriq. Кроме того, в Европу могут прийти кроссоверы: компактный Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV.