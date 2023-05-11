General Motors расширит свое присутствие в Европе

Американский концерн General Motors возвращается на европейский рынок с новыми электромобилями. Об этом в среду, 10 мая, сообщила новый президент GM Europe Жаклин МакКуэйд изданию Automotive News.

По словам МакКуэйд, новые американские электромобили, построенные на платформе Ultium, в первую очередь окажутся на рынке стран Скандинавии, где наблюдается повышенный спрос на электрокары: Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Это должно произойти осенью 2023 года. После этого GM представит свои автомобили на рынках других европейских стран.

Несмотря на то что глава GM Europe не сообщила, какие именно автомобили американского концерна окажутся на европейском рынке, эксперты с полной уверенностью утверждают, что среди моделей будет Cadillac Lyriq. Кроме того, в Европу могут прийти кроссоверы: компактный Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV.

Стоит отметить, что GM значительно сократил свое присутствие в Европе в 2017 году, когда концерн продал европейской группе PSA бренды Opel и Vauxhall. Все остальные шесть лет американский концерн поставлял небольшими партиями Chevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4.

5 апреля появилась информация, что General Motors планирует провести масштабное сокращение. Рабочие места потеряют 5 тыс. сотрудников американской компании.

Решение приняли в качестве меры по уменьшению расходов. Отмечается, что суммарно General Motors сэкономит $1 млрд. По данным аналитиков, около 20% предприятий США могут сократить своих сотрудников. На планы работодателей влияет ухудшение экономической ситуации.