Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Три человека пострадали в результате стрельбы в Техасе
Армия
ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Общество
Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность
Общество
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Мир
Генсек ООН Гутерриш поздравил Эрдогана с победой на выборах
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году

СМИ сообщили о взрывах в ряде украинских регионов

ТСН: в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях прогремели взрывы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывы прозвучали в Киевской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях Украины, сообщил 29 мая украинский телеканал ТСН.

«В Хмельницкой области взрывы. В Полтавской области слышны взрывы. В Одесской области слышны взрывы», — говорится в сообщении.

В Хмельницкой области подтвердили эту информацию в военной администрации региона. Местных жителей призвали оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

В Минобороны РФ на данный момент эту информацию не прокомментировали.

Сбитые с прицелом: корабль «Иван Хурс» отразил атаку беспилотных катеров
Украина продолжает применять тактику диверсий, не имея возможности победить на поле боя, считают эксперты

В ночь на 28 мая сообщалось, что на Киев, была совершена самая массированная атака дронов с февраля 2022 года. По данным украинских властей, атаки беспилотников были зафиксированы повреждения в нескольких районах Киева.

В украинской столице была объявлена воздушная тревога, она действовала около пяти часов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе после серии взрывов был разрушен склад.

Кроме того, в этот день мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в городе около пяти часов длилась воздушная тревога, поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в области сбили два дрона. Повреждений и пострадавших нет.

Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харьковской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023