В Житомире сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Житомире поврежден объект инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин 28 мая.

«Около пяти часов длилась тревога. <...> Есть повреждения», — сообщил градоначальник в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в области сбили два дрона. Повреждений и пострадавших нет.

Министерство обороны России эту информацию не подтверждало.

В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил, что склад в Голосеевском районе Киева разрушен в ночь на воскресенье после серии взрывов в городе.

Ранее в этот день ТСН сообщил, что в Киеве, а также в Сумской и Черкасской областях Украины слышны взрывы. На большей части территории страны была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в этот же день сообщалось о взрывах в Житомирской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.