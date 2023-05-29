ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском

После потери Артемовска боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются пробиться с его флангов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин увидел, как военнослужащие ВС РФ 200-й гвардейской бригады сдерживают украинских боевиков.

После проведения атаки на северном фланге Артемовска российский вертолет Ми-28 возвращается домой. Бойцы 200-й гвардейской бригады, проводив его взглядом, также идут на отдых после боев.

«У них стало больше средств БПЛА. Всё небо в птичках. Поэтому их артиллерия работает четко. Некоторые их позиции захватываем, опорные пункты. Потихонечку продвигаемся вперед», — рассказал боец с позывным Севск.

На отбитых опорных пунктах бойцы обнаружили оружие противника. По словам военных, оно в рабочем состоянии, российская армия также использует трофеи на поле боя.

Военнослужащие выехали с реактивной системой залпового огня (РСЗО) «Град» на позицию и очередью из 40 снарядов обстреляли силы противника.

«Сейчас парням приходится периодически отвлекаться на небо, смотреть на вражеские беспилотники, которые могут барражировать», — прокомментировал Зименкин.

«Перед нами встали вроде, как говорят, опытные чуть ли не войска поляков. У них тоже дисциплина жесткая в этом плане, у них «ни шагу назад», воюют хорошо. Но ничего, мы с ними справимся всё равно», — сказал военнослужащий 200-й гвардейской бригады с позывным Севск.

Ранее, 27 мая сообщалось, что корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков, которые после потери Артемовска пытаются пробиться с его флангов.

Еще ранее, 26 мая, бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под полным контролем российских сил. Как утверждает экс-генпрокурор, дальнейшее сражение за Артемовск не имеет смысла для Киева.

В этот же день стало известно, что Артемовск включен в зону ответственности администрации города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».