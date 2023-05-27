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Экс-генпрокурор Украины признал полный контроль РФ над Артемовском

Экс-генпрокурор Украины Луценко: российские силы полностью контролируют Артемовск
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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 26 мая заявил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) находится под полным контролем российских сил.

Он отметил, что линия фронта проходит уже в нескольких километрах от города.

«Штурм закончен. Бахмут находится в руках (России. — Ред.)», — признал Луценко в эфире украинского «5 канала».

Как утверждает экс-генпрокурор, дальнейшее сражение за Артемовск не имеет смысла для Киева. По его словам, месяц назад пребывание украинских подразделений в некоторых кварталах города «диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны», однако больше такой необходимости нет.

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Ранее, 26 мая, стало известно, что Артемовск включен в зону ответственности администрации города Шахтерска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Позднее, 24 мая, Пушилин сообщил, что сотрудники МВД начали работу в Артемовске. Он отметил, что полицейские в том числе проверят, остались ли в городе мирные жители. Затем в Артемовске планируется работа и других ведомств.

Между тем 27 мая корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал, как российские военные сдерживают контрнаступательные действия украинских боевиков на артемовское направлении. После потери Артемовска боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются пробиться с его флангов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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