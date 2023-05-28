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«Лестер» вылетел из АПЛ спустя семь лет после чемпионства

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Фото: REUTERS/Molly Darlington
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Футбольный клуб «Лестер» вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2022/23.

28 мая состоялся заключительный, 38-й тур чемпионата Англии. «Лестер» дома обыграл «Вест Хэм» (2:1), однако не смог покинуть зону вылета из-за победы «Эвертона» над «Борнмутом».

В итоге «Эвертон» набрал 36 очков и занял 17-е место в турнирной таблице. «Лестер» с 34 баллами стал 18-м. На 19-й позиции с 31 очком расположился «Лидс», также до последнего тура боровшийся за выживание. Последней командой стал «Саутгемптон», набравшим 25 очков.

В 2016 году «Лестер» одержал победу в чемпионате Англии. Теперь он стал вторым клубом АПЛ, покинувшим высший дивизион после чемпионства. Первым стал «Блэкберн», вылетевший из АПЛ в 1999 году после успеха в 1995-м.

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20 мая «Манчестер Сити» досрочно стал победителем чемпионата Англии по футболу. Он выиграл титул в третий раз подряд и в девятый раз в истории.

Ранее, 17 мая, «Манчестер Сити» со счетом 4:0 дома обыграл испанский «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «горожане» в финале сыграют с итальянским «Интером» 10 июня в Стамбуле.

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