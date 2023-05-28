Москвичам пообещали кратковременный дождь 28 мая

Кратковременный дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Москве 28 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона, куда поступят порции более холодного воздуха с температурным фоном на несколько градусов ниже положенной климатической нормы», — написал он в Telegram-канале.

В Москве днем ожидается +15…+17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Накануне специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москву 30-градусная жара придет в июле. По ее словам, погода нынешним летом будет обычной.