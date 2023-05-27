Синоптик назвала сроки прихода в Москву 30-градусной жары

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву придет 30-градусная жара. Прогноз она опубликовала 26 мая в своем Telegram-канале.

По ее словам, погода нынешним летом будет обычной. Позднякова подчеркнула, что в этом сезоне днем будет преобладать температура на уровне 20–25 градусов, а по ночам ожидается около 12–14 градусов.

Она отметила, что 30-градусной жары придется ждать до июля, а по ночам во второй месяц лета температура установится на уровне примерно 17 градусов.

«Количество осадков за сезон предполагается в пределах 220–270 мм, что также соответствует климатическим показателям. И только июль может быть более дождливым, чем обычно», — подытожила Позднякова.

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов 25 мая предупредил о начале сезона ураганов в Москве. Он подчеркнул, что шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая — начале июня. Семенов добавил, что обычно ураганы и ветры следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой.

23 мая стало известно, что приходу теплой погоды во второй половине этой недели может помешать похолодание на выходных. При этом, по мнению синоптиков, метеорологическое лето в этом году начнется с опозданием.