Климатолог предупредил о начале сезона ураганов в Москве

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в Московском регионе шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая – начале июня.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 24 мая, специалист отметил, что в данный момент погода в регионе спокойная, не наблюдается контрастных температур.

Семенов объяснил, что во второй половине мая и первой половине июня происходит наиболее сильный температурный контраст между северными морями и европейской частью России. Если происходят «холодные вторжения», в это время чаще всего бывают сильный порывистый ветер, шквалы. Эксперт указал на то, что в данный период подобные погодные явления статистически наиболее вероятны.

Он отметил, что в ближайшие дни ураганов не ожидается, поскольку пока погода в столице дождливая, не было сильной жары. Семенов добавил, что обычно ураганы и ветры следует ожидать после периода жаркой погоды, летом, когда воздух наполняется влагой пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», в 2017 году в Москве зафиксировали мощный ураган, когда порывы ветра достигли 30 м/с.

23 мая стало известно, что приходу теплой погоды во второй половине этой недели может помешать похолодание на выходных. При этом, сообщают синоптики, метеорологическое лето в этом году начнется с опозданием, сообщает «Москва 24».