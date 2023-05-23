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Москвичам пообещали похолодание на выходных

Москвичам пообещали похолодание на выходных 27–28 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве ожидается похолодание на выходных 27–28 мая, но с 29-го числа температура снова начнет расти. Об этом говорится в сообщении на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Среда (24 мая. — Ред.) продолжит число «летних дней» со среднесуточной температурой выше +15 градусов. Несмотря на кратковременные дожди и локальные грозы, ближайшей ночью будет очень тепло, около +13 градусов, а днем температура слегка превысит 20-градусную отметку. Еще немного теплее, до +21... +23, будет в четверг, хотя короткие грозовые дожди не исключены и в этот день», — сообщили в «Фобосе».

В пятницу, 26 мая, температура воздуха достигнет +22... +24 градусов, однако синоптики при этом прогнозируют дождь с грозой.

27 мая столбики термометров опустятся до +17... +19, 28 мая — до +15. В ночь на 29 мая в столице обещают температуру до +5... +7 градусов, но уже днем она резко поднимется до +20.

«Высока вероятность того, что относительно теплую вторую половину этой рабочей недели аннулируют похолодание на выходных и прохладное начало недели следующей, и метеорологическое лето стартует с опозданием», — добавили в центре погоды.

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Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России ожидаются дожди и град в ближайшие дни. По его словам, в Москве в будние дни выпадет от 35 до 50% месячной нормы осадков.

21 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столице выпадет свыше трети месячной нормы осадков в течение пяти ближайших суток.

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