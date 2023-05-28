Посол в Британии Келин заявил, что Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

Российский посол в Британии Андрей Келин сообщил, что длительность украинского конфликта будет зависеть от того, насколько сильно его обострят страны НАТО, включая Великобританию. Об этом 27 мая он заявил в интервью Би-би-си.

«Это зависит от усилий по эскалации конфликта, предпринимаемых странами НАТО, особенно Соединенным Королевством. <…> Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим. Мы можем заключить мир завтра», — ответил посол на вопрос, как долго еще может продлиться противостояние.

Он также напомнил, что Россия превосходит Украину по возможностям и до настоящего момента Москва не совершала «очень серьезных действий» в ответ на деятельность западных партнеров — союзников Киева. Келин также назвал «большой ошибкой идеалистов» мысли о том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией.

Однако, по словам посла, новым уровнем в обострении украинского конфликта стали поставки Киеву Лондоном крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow дальностью поражения 250–300 км и переговоры о предоставлении истребителей F-16. При этом он подчеркнул, что возможная передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных истребителей не вызывает опасений у России, потому что они «лишь пополнят» список уничтоженной в ходе конфликта украинской авиатехники.

Кроме того, в ходе интервью Келин отверг обвинения в совершении военных преступлений российскими военнослужащими.

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным.

Он обратил внимание на то, что Вашингтон и его союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений Киеву, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Кроме того, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических двух-трехлетних перемирий будут повторяться.

Минобороны Великобритании сообщило о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow 11 мая. Ими был нанесен ряд ударов по Донецкой и Луганской народным республикам.

9 мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. В связи с этим Вашингтон постарается затянуть его на максимально длительный срок.

2 мая глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.