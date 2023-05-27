МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным.

Он обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

«Сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16. Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным», — сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства в интервью ТАСС.

Галузин считает, что заявления руководства Украины и регулярные комментарии западных политиков о предстоящем контрнаступлении являются отражением линии «англосаксов» на нанесение России стратегического поражения.

Накануне первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что США поддерживают Украину в конфликте с Россией, так как хотят продолжения военных действий между странами.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. Кроме того, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических двух-трехлетних перемирий будут повторяться.

9 мая подполковник американской армии Дэниел Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. В связи с этим Вашингтон постарается затянуть его на максимально длительный срок.

Между тем 2 мая бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что в ближайшие месяцы Киев полностью потеряет военную и финансовую поддержку США. В качестве аргументов эксперт приводил два фактора: проблемы в экономике Соединенных Штатов Америки и потеря интереса американцев к оказанию помощи Киеву.

Тогда же глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году

Как заявлял бывший разведчик корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер 13 апреля, если власти США официально решатся вмешаться в конфликт на территории Украины, это приведет к опасной эскалации конфликта. По словам Риттера, Зеленский намеренно затягивает кризис на территории Европы в надежде на то, что страны — участницы НАТО окажутся вовлеченными в конфликт против Москвы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.