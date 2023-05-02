Американский генерал спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине вряд ли завершится в 2023 году, заявил 2 мая глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

Он отметил, что любой из сторон конфликта будет сложно достичь своих политических целей.

«Не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — сказал Милли.

Кроме того, в этом интервью генерал рассказал, что США и их союзники по НАТО в течение последних нескольких месяцев помогли Украине осуществить подготовку девяти бригад.

При этом Милли заявил, что не хотел бы оценивать перспективы возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

В феврале обозреватель The Atlantic Ури Фридман отмечал, что конфликт на Украине может затянуться на годы, а начало переговорного процесса будет зависеть от вмешательства третьей стороны.

Вместе с тем в конце декабря прошлого года заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин указал, что любые прогнозы относительно сроков завершения украинского кризиса несостоятельны.