Посольство РФ ответило на заявления США по ТЯО в Белоруссии

Россия и Белоруссия на фоне развязанной против них Соединенными Штатами Америки гибридной войны имеют право обеспечивать свою безопасность, включая сотрудничество в военно-ядерной сфере. Об этом 27 мая говорится в комментарии посольства РФ в США, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

«Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны», — отметили в посольстве.

Ведомство также обратило внимание на увеличение в последнее время количества заявлений из Белого дома и госдепартамента по поводу сотрудничества России и Белоруссии в военной-ядерной сфере, где снова выдвинуты обвинения в провокациях и безответственности.

Предпринимаемые меры сотрудничества полностью соответствуют международно-правовым обязательствам двух стран, подчеркнуло посольство России.

«Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом. Соединенные Штаты на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ядерного оружия в Европе. Проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии». Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», — заключили в российском посольстве.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о перемещении нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию. Он отметил, что относится к этому событию «чрезвычайно негативно».

25 мая белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики. Президент РБ не уточнил, находятся ли ядерные боеголовки уже на территории республики или нет.



Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Министр также сообщил о возможности принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания ТЯО подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний сказал, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.