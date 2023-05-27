Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии

Президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о перемещении нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию. Об этом 26 мая сообщило агентство Reuters.



По его информации, глава государства во время общения с журналистами заявил, что относится к этому событию «чрезвычайно негативно».

25 мая белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ на территорию республики. Президент РБ не уточнил, находятся ли ядерные боеголовки уже на территории республики или нет.



Тогда же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Министр также сообщил о возможности принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

Документы о порядке содержания ТЯО подписали Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Последний сказал, что подписание документов между Россией и Белоруссией «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран».

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.