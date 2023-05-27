Армия Судана конфисковала предназначенную для спецназа партию оружия

Подразделения ВС Судана задержали партию оружия, которую, по их мнению, направили из-за рубежа силам быстрого реагирования (СБР). Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил телеканал Asharq.

Представители суданской армии сообщили, что партию оружия и боеприпасов конфисковали в провинции Красное море. По их словам, контрабанду доставили на территорию Судана из другой страны морем и предназначалось оружие отрядам СБР.

Как заверили ВС, задержанная группа контрабандистов якобы сотрудничала со спецназом.

Силы быстрого реагирования пока что не комментировали ситуацию.

Ранее, 24 мая, армия Судана и силы быстрого реагирования (СБР) взаимно обвинили друг друга в нарушении объявленного недельного гуманитарного перемирия.



До этого, 20 мая, стороны вооруженного конфликта в Судане подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней.



Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.