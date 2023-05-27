Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции заявили о поддержке мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Мир
МИД Италии выступил за поддержку любых инициатив для мира на Украине
Мир
Шольц пообещал защиту странам Прибалтики в случае военного нападения на них
Общество
Мэр Мариуполя заявил об отсутствии жертв после удара ВСУ
Мир
Белград проведет экстренное заседание Совбеза из-за событий в Косово
Мир
МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке
Мир
Посольство Ирака в Швейцарии подверглось нападению
Мир
В Чехии задержали подозреваемого в крупнейшем пожаре в истории страны
Мир
Жители Сербии вышли на крупнейший митинг в поддержку Вучича
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты
Мир
Черногория выдала России обвиняемого в тяжком преступлении
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Сюжет:

Армия Судана конфисковала предназначенную для спецназа партию оружия

0
Фото: AP Photo/Amr Nabil
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения ВС Судана задержали партию оружия, которую, по их мнению, направили из-за рубежа силам быстрого реагирования (СБР). Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил телеканал Asharq.

Представители суданской армии сообщили, что партию оружия и боеприпасов конфисковали в провинции Красное море. По их словам, контрабанду доставили на территорию Судана из другой страны морем и предназначалось оружие отрядам СБР.

Как заверили ВС, задержанная группа контрабандистов якобы сотрудничала со спецназом.

Силы быстрого реагирования пока что не комментировали ситуацию.

Игла окончена: в Судане не работает более 70% больниц
Тысячи граждан пытаются покинуть страну через единственные морские ворота — Порт-Судан

Ранее, 24 мая, армия Судана и силы быстрого реагирования (СБР) взаимно обвинили друг друга в нарушении объявленного недельного гуманитарного перемирия.

До этого, 20 мая, стороны вооруженного конфликта в Судане подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023