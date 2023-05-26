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Шольц заявил о доверии полиции после происшествия в аэропорту

Bild: правительство ФРГ заявило о доверии Шольца полиции после инцидента в аэропорту
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает доверять полиции после того, как его схватил неизвестный мужчина, проникший в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер в ходе брифинга.

«Канцлер ни к какому моменту времени не чувствовал по отношению к себе угрозы и испытывает полное доверие по отношению к работе полиции», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Бюхнера, всё еще возникают «вопросы», которые внимательно рассмотрит правительство Германии.

Отмечается, что на брифинге выступил и представитель МВД. Он заявил, что инцидент в аэропорту неприемлем, и дал обещание организовать работу по предотвращению таких происшествий.

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Газета Bild сообщила 24 мая, что неизвестный прорвался через охрану к Шольцу и схватил его в аэропорту Франкфурта.

Правительственный кортеж с канцлером сопровождали местные полицейские и личные телохранители. Шольц собирался сесть на правительственный борт, когда 48-летний мужчина подбежал к нему на летном поле, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине. Он был задержан и допрошен полицией. Свой поступок мужчина объяснил тем, что принял кортеж канцлера ФРГ за свадебный.

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