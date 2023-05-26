Неизвестный прорвался через охрану к Шольцу и схватил его в аэропорту Франкфурта

Неизвестный смог преодолеть все посты охраны в аэропорту Франкфурта-на-Майне и прорваться к канцлеру Германии Олафу Шольцу, возвращавшемуся с мероприятия, посвященного 25-летию Европейского центрального банка. Об этом сообщила 24 мая газета Bild.

В материале отмечается, что правительственный кортеж с Шольцем сопровождали местные полицейские и телохранители главы правительства Германии.

«За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина подбежал к нему на летном поле, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине», — говорится в публикации.

Издание уточнило, что сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции посчитали автомобиль сопровождающим, поэтому пропустили его на территорию аэропорта.

«Только когда неизвестный отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации», — добавляет Bild.

Мужчина был задержан и допрошен полицией. Свой поступок он объяснил тем, что принял кортеж канцлера ФРГ за свадебный.

Еще один неприятный инцидент, связанный с Шольцем, произошел в Германии 23 мая. Активисты экологического движение Letzte Generation облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в которой состоит канцлер, после его критики в свой адрес. Шольц назвал протесты активистов «совершенно безумными», после чего несколько человек с помощью огнетушителей распрыскали оранжевую краску на фасад здания, известного как Вилли-Брандт-Хаус.