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Экоактивисты облили краской штаб-квартиру СДПГ после критики Шольца

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Фото: TASS/ Jonas Gehring/Alto Press/ZUMA Press
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Активисты экологического движение Letzte Generation облили краской штаб-квартиру Социал-демократической партии Германии (СДПГ) после критики канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом 23 мая организация сообщила в своем Twitter.

С помощью огнетушителей несколько человек распрыскали оранжевую краску на фасад издания, известного как Вилли-Брандт-Хаус.

«Вчера Шольц назвал наш протест против нарушения им конституции «совершенно безумным». Мы думаем, что это полное безумие окончательно разрушать основные условия для жизни», — прокомментировало движение свою акцию.

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Ранее, 21 мая, активисты Letzte Generation вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. В акции участвовало около 12 демонстрантов. Они зашли в фонтан с баннером «Не будем платить за ископаемые» и разлили вокруг себя краску, которая, по данным агентства, была сделана на основе древесного угля.

10 мая сторонники Letzte Generation перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи, которая ехала на вызов к пожилому мужчине. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.

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