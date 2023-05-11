Экоактивисты в Вене преградили дорогу скорой помощи

Активисты климатического движения «Последнее поколение» перекрыли дорогу в Вене и преградили путь машине скорой помощи. Об этом в среду, 10 мая, сообщило агентство APA со ссылкой на пресс-службу австрийской полиции.

«Активисты освободили полосу для машины скорой помощи лишь после вмешательства полицейских», — указано в заявлении.

Автомобиль двигался на вызов к пожилому мужчине, который нуждался в медицинской помощи. Кроме того, к нему был направлен вертолет. Пациент умер, несмотря на усилия врачей.



Представитель экстренной службы отметил, что пока рано говорить о том, что именно задержка кареты скорой помощи стала причиной его смерти.

Губернатор провинции Нижняя Австрия Йоханна Микль-Ляйтнер раскритиковала активистов и обвинила их в препятствии работе медицинской службы.

Ранее, 6 мая, экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили черную краску в Фонтан четырех рек в Риме. В результате инцидента вода в фонтане окрасилась в соответствующий цвет. Примечательно, что краска была сделана на основе древесного угля. Таким жестом защитники экологии продемонстрировали, что выступают против использования ископаемого топлива.



Накануне активисты этой организации успели совершить акт вандализма и в Берлине. Там они облили краской несколько частных самолетов в аэропорту.

Как ранее отмечали правоохранители, действия участников «Последнего поколения» становятся всё более радикальными. Так, в начале февраля активисты заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Тогда пресс-секретарь движения Эме ван Баален предупредила, что протестующие планируют парализовать всю Германию. Она заявила, что сопротивление в 2023 году «будет больше, чем когда-либо».